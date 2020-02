in foto: Immagine di repertorio

Erano dediti allo spaccio di cocaina ed ecstasy le 11 persone arrestate questa mattina all'alba dai carabinieri di Monza in un'operazione effettuata in diversi comuni del Monzese: secondo quanto emerso dalle indagini portate avanti dai militari nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla procura di Monza le 11 persone raggiunte dalla misura di custodia cautelare facevano parte di una vera e propria organizzazione criminale dedita allo spaccio e guidata da due fratelli che all'occorrenza "non disdegnavano l'uso della violenza per mantenere il controllo delle aree di spaccio".

Blitz dei carabinieri di Monza all'alba: 11 arresti

In particolare la droga sintetica e non veniva venduta in tutto il nord di Monza, in città e in provincia. Il gruppo era organizzato secondo una gerarchia, in cui ogni componente aveva compiti precisi e operava sotto lo stretto controllo proprio dei fratelli. Nel corso dell'operazione denominata "The Fly" sono stati rinvenuti e sequestrati 250 grammi di cocaina e 20 grammi di droga sintetica Mdma (ecstasy).