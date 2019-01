in foto: Immagine di repertorio

MONZA – Una sorta di "resa dei conti" per dirimere questioni nate sul campo da calcio: un gruppo di adolescenti, una ventina di ragazzini di età compresa tra i 15 e i 16 anni, si sono dati appuntamento via Instagram poco dopo la partita per suonarsele di santa ragione. La maxi rissa a Verano Brianza, alle porte di Monza: il bilancio è di un ragazzo ferito e ricoverato in ospedale a Desio in condizioni giudicate non gravi. Stando a quanto si apprende, al termine della rissa, alcuni dei ragazzini della fazione che ha avuto la peggio sono stati anche derubati dagli avversari.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che indagano sulla vicenda, i ragazzini appartengono a due squadre di calcio, una di Monza e una di Verano, che lo scorso 20 gennaio si sono affrontate sul campo. Qui sarebbe nato un alterco tra alcuni componenti delle due squadre, che è poi proseguito anche fuori dal campo. I militari dell'Arma stanno ora cercando di risalire all'identità degli adolescenti, come detto circa una ventina, che rischiano di essere denunciati per rissa e rapina.