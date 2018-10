Un gravissimo incidente è avvenuto questa notte nel territorio della Brianza. Erano da poco passate le 3.30 quando in zona Bellusco, frazione di Vimercate lungo la strada provinciale 2, una coppia di uomini che passeggiava al lato della strada, sono stati travolti e uccisi da una vettura. Quando il personale sanitario del 118 è giunto sul luogo con tre ambulanze, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due cittadini di nazionalità marocchina. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri: l'impatto è stato così violento che una delle vittime è stata scaraventata in una scarpata ed è stato necessario l'intervento dei pompieri per recuperare il corpo.

Alla guida dell'auto una ragazza di 21 anni, a sua volta soccorsa in stato di shock, la cui posizione è al vaglio dei militari che hanno aperto un fascicolo per ricostruire quanto accaduto. La giovane sarà sottoposto ai test per verificare se fosse al volante Rimane il mistero del possibile coinvolgimento di una terza persona: le due vittime erano state fermate poco prima a bordo di un'auto dai carabinieri. Sottoposto all'alcol test al conducente era stata sequestrata la patente. Sull'auto però vi erano tre persone e non due. Rimane da capire se il terzo uomo sia stato a sua volta travolta e il corpo ancora non ritrovato o se si trovasse in un altro luogo.