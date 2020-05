Per la prima volta dopo due mesi e mezzo di emergenza coronavirus a Monza città nella giornata di ieri non sono stati rilevati nuovi casi di coronavirus. Lo ‘zero' alla voce nuovi positivi era atteso da tempo ed è stato festeggiato dal sindaco Dario Allevi con un post su Facebook, con dedica agli infermieri. Il dato a livello provinciale di martedì 12 maggio è invece di 38 casi in tutta la Brianza.

Nessun nuovo caso a Monza, il sindaco: Il giorno che tutti aspettavamo

"Dopo tanta attesa quel giorno che tutti aspettavamo è arrivato: è oggi Dopo più di 10 settimane dall'inizio dell'epidemia in città finalmente, per la prima volta, Ats mi ha comunicato che i nuovi contagi a Monza nelle ultime 24 ore sono stati pari a zero!", ha comunicato il primo cittadino del capoluogo brianteo. "Credetemi ho sperato tanto in questo risultato che voglio dedicarlo a tutti gli infermieri, di cui oggi ricorre la Festa e la Giornata Internazionale, di una professione che, si sa, spesso sfiora la vocazione. Senza retorica, senza affermare frasi fatte su chi sono o non sono i veri eroi di questa lotta contro il Covid19 – ha aggiunto il sindaco -, dico semplicemente che molte delle storie a lieto fine dei malati che sono guariti sono legate per sempre al volto o a una parola di incoraggiamento di un infermiere".

L'emergenza in Lombardia: calano ricoverati, ieri aumento dei tamponi

L'ultimo bollettino relativo all'emergenza coronavirus in Lombardia aggiorna a 82.904 i casi confermati di contagio, in aumento di 1.033 unità. Di queste sono 614 i nuovi casi registrati nelle 24 ore precedenti, mentre 419 risalgono ad alcune settimane. I nuovi tamponi processati sono oltre 20mila, per un totale di 513.344 dall'inizio dell'emergenza. Continuano a diminuire i pazienti ricoverati in ospedale, arrivati a 5.222 unità e anche quelli ricoverati in terapia intensiva, dove si contano 322 letti occupati. È 15.116 il conto dei decessi totali da inizio epidemia.