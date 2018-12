Sarà la magistratura a fare luce su un presunto caso di malasanità avvenuto nell'ospedale San Gerardo di Monza. L'episodio è avvenuto lo scorso 13 ottobre. Una paziente ricoverata nella struttura perché malata di leucemia è caduta nell'ospedale dopo essersi alzata di notte, forse per andare in bagno. Nella caduta la donna, la 37enne Alessandra Iannunzio, ha battuto la testa riportando gravi traumi ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico per cercare di ridurre un grosso ematoma. L'operazione non è però andata a buon fine e la paziente è morta due giorni dopo l'accaduto.

Quattro neurochirurghi indagati per omicidio colposo

Il marito della donna, il 40enne Antonio Matera, si è rivolto all'avvocato Stefano De Cesare e ha denunciato l'operato dei medici che avevano in cura la moglie. Adesso quattro neurochirurghi del San Gerardo risultano indagati dalla procura di Monza con l'accusa di omicidio colposo: secondo il marito della vittima le indicazioni sul luogo in cui è caduta la moglie e sull'operazione alla quale era stata sottoposta dai medici per cercare di salvarla sarebbero state "contraddittorie". Nella sua denuncia l'uomo lamenta inoltre la "imperizia" di chi ha deciso di ricoverare la moglie in un reparto "non confacente alla sue condizioni di salute": Alessandra era infatti stata ricoverata nel reparto di Malattie infettive, nonostante secondo il marito fosse "vulnerabile alle infezioni". Per il prosieguo delle indagini si attende l'esito definitivo degli esami autoptici che erano stati eseguiti nelle scorse settimane.

La nota dell'ospedale

Dall'ospedale San Gerardo è stata diramata una nota: "Si conferma che la paziente A.I. è stata ricoverata presso questa ASST e durante la degenza è caduta accidentalmente nel percorso per il bagno, che è situato nella stessa camera di degenza. Da subito il personale presente ha messo in atto tutta l’assistenza necessaria e sono stati effettuati accertamenti diagnostici e provvedimenti terapeutici adeguati alla situazione. Successivamente la paziente è deceduta e ne è seguita una denuncia all’Autorità Giudiziaria da parte dei famigliari. L’ASST di Monza – conclude il comunicato – sta collaborando con la Magistratura per far luce sugli avvenimenti, nell’attesa di un pronunciamento sugli accertamenti eseguiti".