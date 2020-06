Il tribunale di Monza ha condannato in primo grado a quattro anni di reclusione, e cinque di interdizione alla professione, un avvocato di Usmate Velate, paese in provincia di Monza e Brianza. Il legale, del quale non si conoscono le generalità, è stato giudicato colpevole di stalking giudiziario nei confronti di un imprenditore della Brianza, suo ex cliente. Come riportato da Repubblica, questa pare la prima sentenza di condanna per tale reato in Italia. Mai, prima di oggi, infatti, un avvocato era stato condannato ad un periodo di reclusione per aver stalkerizzato un proprio cliente (o ex cliente).

L'avvocato ha intentato più di 200 cause al suo ex cliente

Secondo quanto risultato dalle indagini condotte dal pubblico ministero di Monza, il legale in questione avrebbe intentato più di duecento cause civili e penali all'imprenditore nell'arco dell'ultimo decennio. Nel 2011, infatti, la vittima di stalking giudiziario aveva messo fine alla collaborazione con l'avvocato, scatenando l'ira di quest'ultimo. Nel capo di imputazione visionato da Repubblica, si legge che "con il ricorso sistematico e strumentale ad incessanti e infondate azioni giudiziarie", l'avvocato "arrecava molestie ai predetti, costringendoli a modificare le loro abitudini di vita ed esponendoli a continue spese processuali e a gravi ricadute sul piano dell'immagine professionale e personale". Tale comportamento avrebbe quindi minato la serenità dell'uomo e della relativa famiglia, che in circa dieci anni hanno visto recapitarsi le centinaia di cause da parte dell'ex legale di lui.