Con un'auto presa a noleggio ha seguito la ex fidanzata mentre tornava a casa e l'ha speronata per farla fermare. Nel bagagliaio, nascosta in una borsa, c'era una bottiglia di acido solforico, che non è riuscito a usare solo perché i carabinieri sono arrivati in tempo. Un uomo di 40 anni è stato arrestato lo scorso 15 maggio a Cesano Maderno, in provincia di Monza, con l'accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna.

Lei lo aveva lasciato perché stanca di botte e vessazioni

La vittima, una donna di 41 anni, si è accorta di essere inseguita e ha chiamato il 112 per dare l'allarme. L'uomo, per costringerla a fermarsi, avrebbe rischiato di buttarla fuori strada. La donna ha riferito che, poco prima dell'arrivo dei carabinieri, lui era riuscito a farla accostare e aveva anche tentato di aprire la portiera della macchina. Quando poi ha sentito le sirene è scappato, ma anche durante la fuga ha continuato a mandarle messaggi in cui la minacciava di morte su WhatsApp. Ai carabinieri la donna ha poi raccontato che l'ex compagno la tormentava da mesi, dopo la fine della loro relazione durata oltre dieci anni, che lei aveva interrotto perché stanca di subire botte e vessazioni. Per settimane dopo la rottura il 40enne, originario di Truccazzano (Milano) l'ha minacciata di morte, pedinata e in alcuni casi ha provato ad aggredirla verbalmente e fisicamente. L'aggressore dovrà ora anche spiegare il possesso della bottiglia di acido trovata dai carabinieri nel bagagliaio della macchina, ritenuta dagli investigatori «pertinente al reato persecutorio».