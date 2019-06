Sono in corso da questa notte a Monza operazioni urgenti di disinfestazione contro le zanzare e le loro larve, dopo che nella giornata di lunedì è stato individuato un caso sospetto di febbre dengue. L’intervento è stato disposto dall'amministrazione comunale con un'ordinanza su richiesta dell’Azienda di tutela della salute e riguarda tutta l'area nel raggio di 200 metri dall'abitazione della persona a cui è stata diagnosticata l'infezione.

I residenti invitati a tenere porte e finestre chiuse

"Viste le indicazioni impartite dal responsabile UOS igiene e sanità pubblica prevenzione e sorveglianza malattia infettive che dispongono l’effettuazione di interventi di disinfestazione all’interno di un’area compresa entro 200 metri di raggio intorno al luogo del caso – via Dante Alighieri 5 – si procederà con una serie di interventi quali: ricerca e rimozione di focolai, trattamenti adulticidi, larvicidi, sistema di monitoraggio”, si legge nell'ordinanza del sindaco Dario Allevi.

L'amministrazione comunale ha chiesto di evitare gli allarmismi e spiegato che l'Ats ha subito adottato il protocollo previsto in questi casi. Le operazioni di disinfestazione toccano via Dante, via dei Mille, via Mosè Bianchi, via Zucchi, piazza Citterio, via Verdi, via Parini, via Tommaso Grossi, via Pennati, via GB Mauri, viale Regina Margherita, via Appiani e via Volta. Durante il trattamento è consigliato di "tenere ben chiuse porte e finestre e sospendere il funzionamento del ricambio d’aria, tenere al riparo gli animali, all’aperto, dal crepuscolo in poi, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo (maniche lunghe, pantaloni lunghi, calze), alloggiare in stanze dotate di condizionatore o zanzariere, usare spray areando bene i locali".