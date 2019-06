in foto: L’incendio al laghetto della Boscherona (Foto Facebook di Ambrogio Perego)

Un incendio è divampato nella notte presso il laghetto della Boscherona, che si trova nell'omonima via a Monza. Le fiamme hanno completamente avvolto un chioschetto che si trova vicino allo specchio d'acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque squadre provenienti da Monza e Lissone. Per spegnere il rogo sono stati impiegati un'autoscala, un'autobotte e un'autopompa, oltre a due mezzi di supporto. Il pronto intervento dei pompieri ha consentito di domare il rogo e di evitare conseguenze peggiori: i vigili del fuoco sono infatti riusciti a sottrarre dalle fiamme una bombola di gas che si trovava all'interno della struttura in fiamme e che sarebbe potuta esplodere. Ingenti, comunque, i danni al chiosco, completamente distrutto, mentre fortunatamente non ci sono state persone ferite o intossicate.

Si indaga per cercare di risalire alle cause del rogo

Si indaga adesso per cercare di risalire alle cause del rogo, che ha provocato fiamme visibili anche dai dintorni. L'incendio non si è fortunatamente propagato alle altre strutture che si affacciano sul lago della Boscherona, in particolare al "Laghetto di Monza". Qui era in programma a partire da oggi e per due fine settimana consecutivi la "festa del pescatore". Gli organizzatori hanno fatto sapere che la loro struttura non ha subito danni e che l'evento in programma si terrà dunque regolarmente.