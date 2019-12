Monza, il ciclismo piange Romano Erba: presidente della Mobili Lissone e padre della coppa Agostoni

La Brianza e il mondo del ciclismo sono in lutto per la scomparsa di Romano Erba, imprenditore e commerciante, per 40 anni presidente dello Sport Club Mobili Lissone, società organizzatrice della Coppa Agostoni e di altre gare, deceduto questa mattina all’età di 84 anni. “Quando morirò – aveva detto poco tempo fa – non spendete soldi per portarmi dei fiori. Preferisco che i soldi vengano spesi per sostenere l’attività giovanile del club. Anche senza di me la tradizione dovrà continuare”.