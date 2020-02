in foto: Immagine di repertorio

Seconda parte del maxi blitz della guardia di finanza di Monza che smantellato un vero e proprio traffico di materiale di cancelleria contraffatto proveniente dalla Cina: questa mattina i militari hanno sequestrato nell'ambito dell'operazione Lapis altri 13mila prodotti tra i quali colla e nastri adesivi all'interno di alcuni capannoni appartenenti a una società del capoluogo brianzolo.

Da qui i prodotti sarebbero stati poi distribuiti ai rivenditori della provincia. Le indagini hanno portato il processo messo in atto dai vari appartenenti alla filiera che aveva origine nell'hinterland napoletano: è qui che un importatore faceva arrivare dalla Cina i prodotti contraffatti raffiguranti marchi falsati di aziende leader del settore che poi distribuiva sull'intero territorio nazionale. Da Nola fino a Monza dunque: ed è proprio seguendo la filiera di distribuzione della merce che i militari sono riusciti a rintracciare i responsabili e individuare e poi sequestrare la merce.

Lo scorso gennaio in un magazzino di Nola le Fiamme Gialle avevano già sequestrato 523mila articoli di cancelleria contraffatti, poi il focus su una società di importazione della Brianza, gestita da un cittadino cinese denunciato per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segno falso e ricettazione. Infine i militari hanno individuato l'imprenditore campano che commissionava direttamente gli articoli con marchio alterato a varie fabbriche in Cina: anch'egli è stato denunciato per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.