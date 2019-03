Con l'account ‘Dottoalbertoberti' adescava adolescenti minorenni su Instagram, presentandosi come un esperto di anticoncezionali, pronto ad offrire alle ragazze un trattamento innovativo. Ma il suo scopo non era certo la salute delle giovani, ma quello di abusare di loro. Così, dopo un primo contatto via Instagram, chattava con loro e poi le convinceva a recarsi nella sua abitazione in Brianza dove, persuadendole o sotto minacce, abusava di loro. Per il momento sono due i casi venuti alla luce, ma non si esclude che le vittime del falso medico siano di più: le forze dell'ordine invitano le vittime e le loro famiglie a sporgere denuncia. Quando non riusciva a convincerle a recarsi nella sua abitazione, si faceva però inviare foto intime delle ragazze.

L'uomo è stato così arrestato e tradotto in carcere al termine di un'inchiesta del commissariato di Monza. Le giovani, tra i 15 e i 17 anni, risiedono a Milano e in Brianza. L'inchiesta, denominata ‘Octupus' come i tentacoli che l'uomo era in grado di avviluppare attorno alle vittime, è partita dalla denuncia di un genitore di una delle ragazzine coinvolte che, come accertato, ha subito violenze dall'uomo. La minore si è convinta a parlare quando l'uomo l'ha invitata a portare nella sua rete anche alcune delle sue amiche.