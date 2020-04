in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Monza dopo aver cercato di colpire con un coltello una ragazza, accusata di avergli rovinato il matrimonio. È successo martedì 7 aprile nel capoluogo di provincia lombardo quando l'uomo, evaso dagli arresti domiciliari che stava scontando a casa dei suoi genitori a Concorrezzo, si è recato sotto casa della malcapitata.

Ragazza accusata di avergli rovinato il matrimonio

Lì, l'uomo ha notato la finestra aperta del balcone dell'abitazione della donna e ha lanciato il coltello, con l'intento di colpirla. Fortunatamente l'oggetto non è andato a bersaglio, provocando solo una gran paura alla ragazza. Poi, mentre arrivava la polizia, l'uomo si è dileguato. La ragazza, allora, ha raggiunto la questura di Monza per sporgere denuncia dove ha raccontato delle minacce ricevute dal 49enne. Tali minacce era motivate dall'aggressore con il tentativo riuscito della donna di mettere fine al suo matrimonio. Secondo l'uomo, infatti, la ragazza avrebbe rivelato alla moglie voci circa una relazione extraconiugale con una 20enne, amica comune, del 49enne, che ha sempre smentito. L'uomo è stato dunque identificato dagli agenti della polizia di Monza: il 49enne stava scontando i domiciliari dai suoi genitori dopo aver trascorso un periodo in carcere a Rimini per aggressione e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Il 49enne ora è tornato in galera dopo la disposizione dell'aggravamento della misura, dopo essere stato trovato a casa della moglie che vive in un'abitazione vicina a quella della ragazza che ha tentato di colpire con il coltello.