Due bambini di 6 e 10 anni sono stati aggrediti da due cani di razza alano. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 2 giugno, a Bernareggio, piccolo comune in provincia di Monza. Stando a quanto si apprende, i due cani appartenevano ai proprietari della villa che si trova accanto a quella dove vivono i bambini aggrediti. Sarebbero stati feriti dai morsi dei due cani. Soccorsi immediatamente dai genitori, sono stati trasportati entrambi in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano.Arrivati in ‘codice giallo', non sarebbero in pericolo di vita.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Vimercate insieme alla Polizia Locale. I militari hanno preso in consegna i due cani e in queste ore stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto per capire cosa abbia provocato la reazione degli alani.