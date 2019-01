"Come lei non tollera i mancati "grazie" e "prego", cosa che come detto non frega a nessuno e lascia anzi solo una percezione incredibilmente patetica, io non tollero i culattoni froci e simili, e qualsiasi devianza analoga, i quali mi fanno letteralmente rivoltare, rigurgitare, che quindi non ho alcun interesse non solo a rivedere, ma non appena ne avverto la malaugurata percezione nei dintorni mi auguro che si levino al più presto di torno, e che spariscano dalla mia vista". Questa è solo una parte del messaggio di risposta che si è visto recapitare un cliente reo di aver criticato una caffetteria nella quale si era recato. La vicenda ha inizio lo scorso 4 gennaio quando Matteo Brambilla, 35enne originario di Ceriano Laghetto, che da tempo vive e lavora a Londra, si reca per un aperitivo al Caffè Zucchi di Monza, insieme con il suo compagno. Lì l'uomo consuma uno spritz, ma una volta lasciato il locale non soddisfatto dell'esperienza si precipita a lasciare a una recensione negativa su Google, nella quale critica la mancanza di cortesia del personale (il cameriere non ha risposto al nostro "grazie" quando ha portato le bevande ordinate oppure nemmeno un "buongiorno/arrivederci" da parte del collega a cui abbiamo pagato il conto) e il prezzo pagato per uno spritz ritenuto eccessivo.

Il gestore del Caffè ha inviato un messaggio su Facebook al cliente

Una recensione divisa per punti alla quale è seguita una risposta da parte del gestore del locale, inviata tramite messaggio privato su Facebook al profilo del cliente. Una risposta nella quale come Matteo, il gestore risponde per punti, fino a giungere al numero 3, quello in cui si lascia andare a numerosi insulti omofobi. Il messaggio è stato condiviso su Twitter da un'amica del cliente insultato che ha commentato: "Il Caffè Zucchi di Monza non ha gradito il commento negativo del mio amico e invece di rispondergli in maniera educata, l'ha cercato su FB per dirgli che i froci/culattoni lo fanno vomitare e che cerca sempre di toglierseli di torno quando li vede. Io sono sconvolta". Una vicenda che ha scatenato la reazione immediata e indignata del web dinanzi alle parole di intolleranza del gestore del locale.

Matteo: denuncerò il gestore della caffetteria

Secondo quanto riportato da Corsera che ha interpellato il gestore del locale in merito alla vicenda, l'uomo non avrebbe voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali. A quanto pare sarebbe però stato irritato dai commenti negativi seguiti a quello lasciato su Google da Matteo che ha precisato che non appena rientrerà in Italia sarà sua premura denunciare il gestore del locale.