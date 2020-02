in foto: La foto dell’avviso (dal gruppo Facebook "Sei di Monza se…")

Paura nella mattinata di domenica 2 febbraio al parco di via Fiume a Monza, in zona San Rocco. Un cittadino ha denunciato il ritrovamento di una sostanza di colore blu, molto simile al veleno utilizzato per le lumache, sul prato. La denuncia è partita dopo che un cagnolino che aveva ingerito la misteriosa sostanza si era sentito male, finendo d'urgenza dal veterinario. La polizia locale è intervenuta nell'area e ha delimitato il luogo del ritrovamento del presunto veleno con un nastro, apponendo un cartello: "Attenzione, è stata segnalata in quest'area la presenza di bocconi avvelenati o contenenti oggetti appuntiti". Un messaggio standard che viene affisso in casi come questi per sensibilizzare i proprietari dei cani e invitarli a stare attenti.

Si attendono le analisi sulla sostanza

La polizia locale ha inviato un campione della sostanza al laboratorio analisi dell’Agenzia per la tutela della salute della Brianza per capire di cosa di tratti. Contemporaneamente si attende anche l'esito degli accertamenti del veterinario sul cane che sarebbe rimasto avvelenato. I vigili, che segnaleranno l'accaduto alla procura, hanno chiesto alla cittadinanza di collaborare per individuare i responsabili del gesto che potrebbero anche essere stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Intanto, sui social network, è unanime lo sdegno per chi si è reso responsabile di un gesto così vile nei confronti dei "migliori amici" dell'uomo: "Sono basita – si è chiesta un'utente – A cosa può arrivare la cattiveria umana?".