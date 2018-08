Monza, bimbo di sette anni cade in piscina e rischia di affogare: salvato dai bagnini

Un bambino di 7 anni ha rischiato di affogare in un parco acquatico di Burago di Molgara, in provincia di Monza e Brianza. Quando è stato soccorso dai bagnini era privo di sensi. Trasferito d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo XXIII di Bergamo le sue condizioni sono in via di miglioramento e non sarebbe in pericolo di vita.