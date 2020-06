L'auto sulla quale viaggiavano è improvvisamente uscita di strada e si è ribaltata finendo la sua corsa contro le colonnine del benzinaio di via Milano, a Desio, nella notte di oggi, sabato 6 giugno. Lo schianto si è registrato nella cittadina in provincia di Monza e Brianza verso le 3.30 del mattino quando, per motivi ancora da accertare, la conducente di 20 anni ha perso il controllo del veicolo. Con lei, a bordo, un'amica, anch'essa 20enne.

Ragazza di 20 anni portata in codice rosso al San Raffaele

A causa dell'impatto, una delle due ragazze è rimasta incastrata nell'abitacolo e trovata in gravissime condizioni dal personale sanitario, intervenuto con due ambulanze e un'automedica. Liberata dai vigili del fuoco accorsi, e stabilizzata sul posto, è stata portata di corsa al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano con un grave trauma cranico. Sarebbe ora in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni dell'amica, che ha ha comunque necessitato il trasferimento in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul luogo dell'incidente si sono poi recati anche i carabinieri della Compagnia di Desio per effettuare i primi rilievi. I militari dovranno cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto, ascoltando eventuali testimoni e la ragazza che ha riportato le ferite meno gravi, oltre a visionare i filmati di eventuali videocamere di sorveglianza.

Accoltellato in corso Garibaldi, è in prognosi riservata

Nella notte, a Milano, un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato per cinque volte, quattro delle quali con fendenti al petto e uno all'inguine, in corso Garibaldi, nel cuore della movida. L'aggressione, secondo ad una primissima ricostruzione, sarebbe arrivata al culmine di una rissa che ha coinvolto diversi ragazzi ubriachi. Nella stessa rissa, poi, è rimasto ferito anche un ragazzo di 29 anni. Trasportato d'urgenza al Niguarda, il 24enne è stato operato ed è ora in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero ancora molto gravi ma non sarebbe più in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.