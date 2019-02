Si erano nascosti dentro il rimorchio di un autoarticolato per arrivare in Italia: quattro ragazzini tra i 14 e i 16 anni, tutti di nazionalità afghana, hanno viaggiato così, senza farsi vedere né sentire dall'autista del mezzo, dall'ex Jugoslavia alla Brianza. Sono stati trovati alla Dogana di Concorezzo, in provincia di Monza, quando il conducente della vettura – passato il confine con la Croazia – ha dovuto aprire il rimorchio per i normali controlli di routine che si effettuano quando si passa da un paese all'altro. Al momento dell'ispezione, lo stupore dell'autista e del personale in servizio alla dogana nel trovarsi di fronte i quattro ragazzini, stremati ma in buona salute. Non si sa da quante ore fossero nascosti, ma si presume che siano saliti proprio all'inizio della traversata. I minorenni, mai identificati in Italia, sono stati accompagnati presso una comunità protetta del Vimercatese e adesso sono assistiti dai servizi sociali di Concorezzo. Del caso si stanno occupando i carabinieri, anche se sembra che l'autista del camion sia completamente estraneo alla faccenda.

I minorenni in viaggio dall'Afghanistan

Sono molti i minorenni che dall'Afghanistan si mettono in viaggio a piedi per raggiungere il nostro paese. Alcuni riescono ad arrivare, tanti altri non ce la fanno: o muoiono di stenti prima di varcare il confine, oppure sono preda di criminali e bande armate che si trovano lungo il percorso. La maggior parte si nasconde sotto ai camion, aggrappandosi come può per non farsi vedere al momento dei controlli alla frontiera. Molti di loro, purtroppo, sono vittime di incidenti e non riescono a sopravvivere. È dal 2001, anno dell'invio delle truppe statunitensi, che l'Afghanistan è in guerra. Come se non bastasse, i taliban terrorizzano la popolazione civile: e molte persone tra loro, soprattutto le più giovani, cercano di scappare via dal paese con ogni mezzo.