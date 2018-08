Un ragazzino di 15 anni è stato travolto da un'automobile mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Lesmo, in provincia di Monza. L'incidente è avvenuto ieri – martedì 27 agosto – attorno alle 22.00 in via 25 aprile, nel piccolo comune alle porte di Monza. Il 15enne è stato soccorso dall'uomo alla guida della Renault Clio coinvolta nel sinistro, un 67enne residente a Casatenovo (Lecco), che ha immediatamente chiesto aiuto. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118: il personale medico si è subito reso conto della gravità delle condizioni dell'adolescente, e lo ha trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove è tutt'ora ricoverato.

Il giovane non sarebbe da quanto si apprende in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Monza, che hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto testimonianze per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto ricostruito finora l'auto usciva in retromarcia dal parcheggio di una pasticceria, quando ha travolto il 15enne che passava in quel momento.