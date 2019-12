in foto: Immagine di repertorio

I carabinieri di Montichiari, nel Bresciano, lo hanno arrestato dopo che per l'ennesima volta ha violato l'ordine di allontanamento imposto dal giudice per i continui maltrattamenti in famiglia: l'uomo infatti era stato denunciato dalla moglie che dopo anni di violenza aveva trovato il coraggio di raccontare quanto subiva in casa. La donna ai carabinieri ha raccontato di aver subito violente aggressioni fisiche da parte del marito spesso favorite dall'abuso di alcol di quest'ultimo: ciò nonostante non lo aveva denunciato speranzosa che la nascita del loro figlioletto potesse far cessare le violenza. Quando ha visto che l'uomo non riusciva a smettere di maltrattarla si è rivolta ai carabinieri. A questo punto il tribunale di Brescia ha imposto al marito un "allontanamento dall'abitazione familiare", ma la misura cautelare non è bastata a tenere l'uomo lontano da casa e così nelle scorse settimane sono state diverse le volte in cui era tornata nella casa dove vivono ancora moglie e figlio per continuare a maltrattarla. La moglie spaventata non ha però avvertito le forze dell'ordine per paura di un'eventuale ritorsione dell'uomo: sono stati i carabinieri attraverso alcuni controlli a portare alla luce la situazione segnalando le violazioni all'Autorità Giudiziaria. A queso punto il giudice ha emesso una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo che è stato immediatamente arrestato.