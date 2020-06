Monta la protesta contro la politica sanitaria della Lombardia durante l'emergenza coronavirus. Sono tre le manifestazioni in programma per la giornata di sabato 20 giugno a Milano, con centinaia di persone attese in tre diverse piazze cittadine.

"Salviamo la Lombardia": il corteo delle associazioni parte da piazza Duomo

Dopo le proteste dei medici, degli infermieri e del personale delle Rsa, "tre piazze" milanesi si riempiranno nel pomeriggio di sabato. Alle ore 15 in piazza Duomo, la manifestazione "Salviamo la Lombardia" contro la gestione dell'emergenza Covid da parte della Regione e promossa da Milano 2030, Medicina Democratica, Arci Milano, AiutArci a Milano, Arci Lombardia, I sentinelli di Milano, Casa Comune, iCoinvolti, Cittadini reattivi, ACLI Milanesi. Al corteo hanno aderito anche decine di personalità e in questi giorni gli organizzatori stanno ribadendo la necessità di rispettare le norme di distanziamento. Tra gli organizzatori della mobilitazione c'è l'ex assessore ed eurodeputato Pierfrancesco Majorino. "È arrivato il momento di scendere in piazza di fronte alla vergogna chiamata Regione Lombardia", ha spiegato precisando che i partecipanti dovranno essere "rigorosamente attenti al distanziamento fisico e al rispetto delle regole".

"Abbiamo scelto piazza Duomo perché lo spazio della piazza possa permettere a tutte e tutti noi di manifestare in piena sicurezza", ha comunicato Arci Milano, "porteremo in piazza, insieme al nostro senso di responsabilità, i nastrini neri a ricordare chi non c’è più".

Gli altri due raduni: presidio dei centri sociali e corteo "anticapitalista"

Una parte di centri sociali e collettivi antagonisti promuove invece "una mobilitazione stanziale sotto il palazzo della Regione", sempre dalle ore 15, contro la Regione e la sanità lombarda. Infine, da piazzale Loreto muoverà un corteo "anticapitalista" il cui slogan è "Non vogliamo tornare alla normalità, perché la normalità era il problema". La partenza della manifestazione è annunciata per le ore 16.