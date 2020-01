in foto: L’auto incastrata sulla mulattiera

A volte affidarsi ciecamente alla tecnologia può essere controproducente. Lo dimostra quanto accaduto a due turisti americani in vacanza nel nostro Paese, che hanno dovuto affrontare alcune ore di disagio in seguito a un incidente avvenuto nel piccolo comune di Moltrasio, in provincia di Como. Il veicolo su cui viaggiavano, una Land Rover grigia opaca, è rimasto incastrato su una stretta scalinata della frazione montana di Lenno. Secondo quanti riporta il quotidiano "la Provincia di Como" la coppia è incappata in questa disavventura dopo essere partita da Rovenna di Cernobbio in direzione Bolzano. Dopo nemmeno dieci minuti di viaggio i due turisti a bordo dell'automobile si sono ritrovati bloccati su una mulattiera che non consente la circolazione automobilistica, un lieve incidente che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, impegnati per diverse ore nella rimozione del veicolo rimasto incastrato.

I pompieri hanno lavorato per ore per liberare il veicolo

Non si ha ancora certezza assoluta su quali possano essere state le possibili cause che hanno fatto sì che i due turisti americani a bordo della Land Rover rimanessero incastrati. Con ogni probabilità si è trattato di un'indicazione errata da parte del navigatore, che ha tratto in inganno il guidatore ignaro del percorso migliore da seguire. Non mancano d'altronde i precedenti simili, qualcuno sempre nella zona del Comasco. Dopo diverse ore di lavoro i pompieri sono riusciti a liberare il veicolo rimasto incastrato, servendosi di un catenaccio di grosse dimensioni. I vigili del fuoco sono stati aiutati anche da alcuni abitanti del paese, che hanno deciso di supportare come potevano i due sfortunati turisti americani.