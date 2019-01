Paura in strada a Molteno, nel Lecchese. Un cavallo e due pony trottavano lungo la superstrada Milano – Lecco. L'episodio è accaduto oggi pomeriggio, giovedì 3 gennaio. Alla vista dei tre animali gli automobilisti in transito hanno rallentato o si sono fermati, spaventati che potessero perdere il controllo e urtare i veicoli, o che venissero investiti dalle macchine provenienti ad alta velocità. I cavalli correvano infatti il rischio di essere travolti perché si trovavano proprio all'interno della carreggiata e si muovevano in maniera imprevedibile avanti e indietro tra le auto.

Secondo le informazioni apprese pare che il cavallo e i due pony siano scappati da una fattoria poco distante. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione: il traffico è stato bloccato fino all'intervento di perone esperte che sono riusciti a prenderne il controllo e ad allontanarli dalla superstrada. Fortunatamente tutto è andato per il meglio, i cavalli sono tornati a casa e nessuno è rimasto ferito.