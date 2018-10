in foto: Immagine di repertorio

Molestie sessuali su un treno della linea ferroviaria Milano-Bergamo. Un ragazzo di 21 anni, un richiedente asilo di origini nigeriane, ha cominciato a molestare sessualmente, rivolgendo loro parole e gesti inequivocabili, tre studentesse che si trovavano nel suo stesso scompartimento. Quando le ragazze hanno cercato di cambiare carrozza, il 21enne le ha bloccate e ha cominciato a spogliarsi. Per fortuna, alcuni passeggeri – un ragazzo rom e un uomo sui 50 anni – hanno udito le urla terrorizzate delle studentesse e sono accorsi in loro aiuto, riuscendo a bloccare l'aggressore.

Delle molestie sessuali è stato poi informato il capotreno, che ha così allertato le forze dell'ordine. Alla stazione di Pioltello, così, il 21enne nigeriano è stato preso in consegna dagli agenti della Polizia Municipale e denunciato all'Autorità Giudiziaria competente con l'accusa di violenza privata. Per le tre studentesse soltanto un grande spavento, ma per fortuna stanno bene.