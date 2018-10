Si è avvicinato a una ragazzina nella sala d'aspetto della stazione e le ha rivolto pesanti avance, toccandole più volte il seno. Protagonista della violenza sessuale è stato un uomo di circa 50-60 anni, pregiudicato e con diversi alias: la vittima è invece una studentessa di soli 14 anni, che si è trovata in balìa dell'uomo ed è stata salvata grazie all'intervento delle altre persone presenti. L'ennesimo caso di violenza sessuale è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 22 ottobre a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il molestatore è un cittadino di nazionalità cinese, già noto alle forze dell'ordine anche per via delle diverse generalità fornite nel corso dei controlli in tutta Italia. L'uomo ha molestato la ragazzina, che stava aspettando il treno per tornare a casa dopo la scuola, nella sala d'aspetto della stazione, in piazza Volontari ella libertà: il pianto e le urla della ragazzina hanno richiamato l'attenzione delle altre persone in attesa del treno, che sono intervenute e hanno bloccato l'aggressore. Successivamente l'uomo è stato fermato da una volante del commissariato di Busto Arsizio. L'aggressore, che rea senza documenti, è stato portato in questura e identificato grazie alle impronte digitali. L'uomo è quindi stato portato in carcere con l'accusa di violenza sessuale su minore.