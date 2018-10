Ha 44 anni ed è di origine romena, l'uomo arrestato dai carabinieri di Corsico, alle porte sud di Milano, mercoledì mattina, per maltrattamenti in famiglia e lesioni: avrebbe picchiato la moglie e chiuso in casa i figli, portando via chiavi e telefono. Sono stati i carabinieri chiamati da un passante che ha visto la donna, rumena di 31 anni, per strada in forte stato di agitazione, ad intervenire. Secondo il racconto fornito dalla moglie dell'uomo, la donna sarebbe stata presa a schiaffi e pugni dal marito in preda a un raptus di gelosia: lo stesso l'avrebbe poi chiusa fuori casa senza chiavi e telefono, lasciando dentro i bambini di 14 e 7 anni da soli e isolati. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco per liberare i bambini dall'appartamento al settimo piano dove erano rimasti intrappolati. Solo successivamente l'uomo è stato rintracciato, poco lontano dalla propria abitazione, è arrestato: ora si trova al carcere di San Vittore.