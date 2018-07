Un mix di alcol e droga avrebbe potuto essere fatale per una ragazzina di soli 15 anni. Sabato sera l'adolescente si era recata al parco comunale "Teresio Olivelli" di Casorate Primo, in provincia di Pavia, per trascorrere del tempo assieme agli amici. Nel corso della serata, come riportato dal quotidiano "Il Giorno", la giovane avrebbe però abusato di alcol e di stupefacenti, in particolare marijuana o hashish. Poco dopo mezzanotte, quando la ragazzina sembrava ormai priva di sensi, è stato richiesto l'intervento del 118. Al parco è arrivato l'equipaggio di un'ambulanza: le condizioni della ragazza sono apparse in un primo momento critiche, anche se dopo i primi accertamenti dei soccorritori si è compreso che la situazione era meno grave di quanto appariva. L'adolescente è stata comunque trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia, dove ha trascorso tutta la notte sotto osservazione. Fortunatamente la quindicenne si è ripresa, anche se ha rischiato molto. L'episodio non è comunque concluso: trattandosi di una minorenne, infatti, dall'ospedale è stata inviata una segnalazione alle forze dell'ordine per cercare di risalire a chi le abbia somministrato alcol.