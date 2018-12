Misure antismog in Lombardia: 23 dicembre stop al blocco del traffico per veicoli Diesel Euro 4

Stop alle misure antismog in Lombardia. Da domani, domenica 23 dicembre, termina il blocco del traffico per i veicoli Diesel Euro 4. Terminano domani anche il divieto di superare la temperatura di 19°C in case e negozi e il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente.