È scomparso domenica 23 febbraio Tirolev Horraj, un 29enne di Missaglia, in provincia di Lecco, che in tanti conoscono con il nome di Antonio. Da diversi giorni si sono perse le sue tracce, dopo che attorno alle 6.30 di domenica mattina era stato riaccompagnato alla porta di casa dal cognato. Stando alle testimonianze rilasciate alle forze dell'ordine dalla compagna, Tirolev in casa non è mai salito. Di ora in ora aumenta la preoccupazione della donna, che in questo momento è incinta. L'ipotesi più accreditata è quella di un allontanamento volontario, considerando che da quanto risulta il 29enne non starebbe passando un periodo semplice. Il telefono dell'uomo risulta staccato fin dal momento della sua scomparsa, che è stata denunciata dai famigliari il giorno lunedì 24 febbraio.

L'appello della prefettura di Lecco

Sono tanti gli appelli che in queste ore circolano sui social in merito alla scomparsa di Tirolev Horraj, il 29 scomparso da Missaglia lo scorso 23 febbraio. La prefettura di Lecco ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook, con una foto dello scomparso accompagnata da una breve descrizione. "Il sig. Tirolev, classe 1990 – si legge nell'appello social – è alto 180 cm, corporatura robusta, capelli neri corti con stempiatura centrale, occhi chiari, indossava maglione arancione, jeans grigio scuro e giubbotto camoscio colore chiaro". Infine un ultimo invito rivolto a chiunque riesca ad avere notizie di Tirolev: "Chiunque possa fornire contributi utili alla ricerca, è pregato di contattare direttamente la stazione dei Carabinieri di Casatenovo".