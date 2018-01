Con la sua denuncia una moglie stanca di vedere il marito finire i soldi della pensione in un centro massaggi del paese, ha fatto scoprire un giro di prostituzione. Una vicenda avvenuta, proprio come nella canzone di Fabrizio De André ‘Bocca di Rosa', a San Donato, paese in provincia di Milano. I carabinieri, dopo la segnalazione della donna, hanno effettivamente appurato come i suoi sospetti fossero fondati e il centro di massaggi orientali frequentato dal pensionato di 65enne, celasse in realtà un giro di prostituzione.

Una donna è stata arrestata e un'altra denunciata. In manette è finita una 39enne titolare dell'impresa e residente nel capoluogo: i militari l'hanno tratta in arresto per sfruttamento della prostituzione in flagranza di reato, proprio mentre incassava 100 euro da un cliente per una prestazione sessuale. Una 43enne, anche lei di nazionalità cinese, è stata denunciata in quanto proprietaria del negozio. Identificati e segnalati all'autorità giudiziaria anche quattro clienti e quattro ragazze.