Minacciano un uomo col coltello e lo rapinano di 400 euro: due ragazzi arrestati a Milano

Due giovani rapinatori sono stati arrestati la scorsa notte a Milano, in viale Bodio. I due in precedenza avevano fermato un uomo, minacciandolo con un coltello e facendosi consegnare 400 euro. Poi erano fuggiti, salendo a bordo di un filobus della linea 91, la circolare che percorre la circonvallazione della città. In poche ore sono però stati rintracciati dagli agenti delle volanti.