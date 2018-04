Ha minacciato i passanti con un machete e una pistola, poi rivelatasi essere un'arma giocattolo. Paura nel pomeriggio di ieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Le persone che stavano attendendo alla stazione ferroviaria si sono visti arrivare incontro un ragazzo, che in evidente stato di alterazione ha iniziato a urlare frasi incomprensibili contro i viaggiatori che stavano attendendo un treno sulla banchina. A rendere ancora più terrificante la scena, il fatto che il ragazzo brandisse con una mano un machete e tenesse nell'altra una pistola, che poi si è rivelata essere un'arma giocattolo.

Dopo aver minacciato i passanti, fortunatamente però senza aggredire nessuno, il ragazzo si è allontanato, cercando di fuggire a piedi. Nel frattempo però le forze dell'ordine erano state avvertite: la polizia è intervenuta e ha rintracciato il fuggitivo, bloccandolo. Ne è nata una breve colluttazione, al termine della quale il giovane è stato disarmato e arrestato. Dagli accertamenti, è risultato che il ragazzo era un ventenne nigeriano già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti. Non è il primo caso del genere: due settimane fa un uomo era stato fermato a Milano, nella zona di corso Lodi, mentre girava per strada con una sciabola lunga 85 centimetri.