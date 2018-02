in foto: (archivio LaPresse)

Minaccia di incendiare sé stesso, i poliziotti e l'intero condominio. È stato fermato dal getto di un idrante dei vigili del fuoco. Protagonista un uomo di nazionalità egiziana di 35 anni, che si trova agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia. Nella serata di ieri ha cercato di aggredire i poliziotti, arrivati a casa sua per un controllo di routine, e anche i carabinieri e i vigili del fuoco intervenuti a supporto degli agenti. È successo a Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano.

Per un'ora ha minacciato le forze dell'ordine di darsi fuoco e di far esplodere l'intera palazzina di via Carducci, zona Rondò nei pressi del Carroponte di Sesto San Giovanni. Quando gli agenti hanno provato a entrare in casa, il 35enne, riporta IlGiorno, li ha aggrediti con una pompa per bicicletta usata come mazza. Poi si è cosparso di olio, lo ha lanciato verso le forze dell'ordine e ha minacciato con un accendino di darsi fuoco. La zona è stata circondata e gli abitanti della palazzina sono stati evacuati.

Con uno stratagemma, provando a mettere in piedi una trattativa, gli agenti hanno costretto il 35enne a spostarsi in un'altra stanza. I pompieri di Sesto San Giovanni hanno aperto una finestra dall'esterno e hanno colpito l'uomo con il getto di un idrante che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato arrestato in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo. Nessuno è rimasto ferito nel corso dell'intervento.