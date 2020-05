in foto: Immagine di repertorio

Una donna di 39 anni è stata uccisa ieri sera, venerdì 8 maggio, a Milzano, in provincia di Brescia, davanti agli occhi dei suoi tre figli la cui età va dai 2 ai 15 anni. La 39enne è stata raggiunta alla gola da un fendente sferrato dal marito, un 40enne originario del paese, rivelatosi fatale. Secondo quanto ricostruito sinora, il primo a intervenire sarebbe stato il sindaco del paese poiché, passeggiando sotto casa della coppia, avrebbe avvertito urla e rumori strani. Raggiunta l'abitazione dei due, avrebbe trovato la figlia 15enne zuppa di sangue che implorava aiuto. Avvisati immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri, i primi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, mentre i secondi hanno fermato il presunto assassino che non ha opposto resistenza. Il 40enne è stato quindi accompagnato in caserma con l'accusa di omicidio aggravato da futili motivi: oggi sarà interrogato dal magistrato.

Dramma sfiorato a Seriate: bimba precipita dal balcone di casa

Paura ieri mattina a Seriate in provincia di Bergamo dove una bambina di soli due anni è precipitata dal balcone di casa al secondo piano. La bimba si è schiantata al suolo dopo un volo di cinque metri che pare non averle provocato conseguenze gravi. Per l'età e il timore che la caduta potesse averla posta in una situazione di emergenza, è stata condotta all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso in elisoccorso. La piccola non avrebbe riportato ferite e non si sarebbe trovata in pericolo di vita. L'allarme è scattato ieri mattina quando intorno a mezzogiorno è giunta la chiamata al 118 da via Cardinal Messaia a Seriate, luogo dell'incidente: sul posto si sono precipitate due ambulanze a cui si è aggiunto poco dopo anche un elisoccorso. Il personale medico ha prestato le prime cura alla bambina prima di trasferirla al nosocomio dove è stata sottoposta ad alcuni esami.