in foto: Uno dei render del progetto

Le parole sono importanti: e allora ecco che, per segnare la differenza rispetto agli altri centri commerciali, il management di Milanord2, struttura che sorgerà nel 2022 a Cinisello Balsamo, a Nord di Milano, ha deciso di sostituire il termine con un'altra parola: destinazione. L'obiettivo di Birger Strom, il presidente della società Lsgi Italia promotrice del progetto, è che Milanord2 possa diventare in effetti la meta dove le famiglie e le persone trascorreranno il proprio tempo libero. Non solo per fare shopping, come accade per gli altri centri commerciali: ma anche senza spendere un solo euro, magari facendo divertire i bambini nelle attività ludiche previste all'aperto. Il cuore del progetto, i cui lavori sono già iniziati e che a regime darà lavoro a 600o persone, è infatti la Sky plaza: una piazza all'aperto da 41mila metri quadri che ospiterà diverse attività ludiche a cielo aperto, a seconda delle stagioni. La quasi totalità di queste attività, ha assicurato Strom, sarà gratuita. In estate ci saranno aree a tema (come la nave dei pirati o la giungla) con giochi d'acqua per bambini e addirittura il primo "surfer wave" milanese, il simulatore di onde dove i surfisti potranno allenarsi (questa sarà una delle poche attività a pagamento). D'inverno gli specchi d'acqua previsti all'interno del progetto si trasformeranno in piste di pattinaggio su ghiaccio, abbellite da sculture. E durante tutto l'anno sarà in funzione nell'area anche uno skatepark.

Investimento da oltre 700 milioni di euro

L'investimento complessivo di Lsgi Italia è di 700 milioni di euro, che diventeranno oltre un miliardo considerando quelli delle diverse attività commerciali ospitate da Milanord2: 350 i negozi previsti nello spazio retail di oltre 98mila metri quadri. Non fanno paura i pareri contrari alla mega struttura da parte di alcuni comitati cittadini, che negli scorsi giorni avevano trovato sponda politica nel MoVimento 5 stelle ed erano arrivati fino alla Commissione petizioni del Parlamento europeo. La "macchina" si è messa in moto: e a proposito di macchina un altro punto chiave del progetto è l'accessibilità. Milanord2 sfrutterà infatti il fatto di sorgere sul futuro capolinea del prolungamento della metro rossa (la M1), Monza Bettola. In futuro potrebbe arrivare anche la linea lilla: sarà insomma un punto di interscambio cruciale per la zona del Nord Est di Milano, tanto che vi sarà realizzato anche un parcheggio da 1.500 posti auto e una bicistazione coperta di oltre 800 metri quadrati collegata ai percorsi ciclopedonali.