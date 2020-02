in foto: Foto: Instagram, Graffiti Milano

Nel corso dell'ultima settimana la questione Coronavirus, tra casi reali e psicosi, ha occupato le pagine dei giornali di tutto il mondo. Il virus diffusosi in Cina e poi nel resto del mondo ha messo in allarme anche il governo italiano che è stato costretto a dichiarare lo stato d'emergenza nella giornata di venerdì 31 gennaio. Neanche i writer nostrani sembrano essere rimasti indifferenti al tema, come dimostra l'enorme scritta "Coronavirus" apparsa a Milano sotto forma di graffito lungo la fiancata del vagone di un treno della linea di Trenord. Oltre a citare il virus, l'autore di questo particolare murale ha aggiunto una piccola scritta realizzata in rosso sulle porte di accesso al treno, che recita: "Lavato le mani prima di salire?".

Il misterioso writer

È ancora sconosciuta l'identità del writer che ha realizzato abusivamente il dipinto apparso sul convoglio di Trenord. A diffondere le immagini della scritta realizzata con bombolette spray è stata la pagina Instagram "Graffiti_milano", che nella serata di domenica 2 febbraio ha pubblicato gli scatti ritraenti questo nuovo murale. Al momento non è chiaro quando sia stato realizzato, ma con ogni probabilità l'autore ha agito nel fine settimana, proprio quando l'allerta rispetto al Coronavirus ha raggiunto il picco dell'attenzione da parte di media e società civile. Intanto le immagini stanno circolando rapidamente sul web, suscitando i commenti di tanti utenti che si interrogano sull'obiettivo finale del gesto: un atto meramente provocatorio, come tutto lascia intendere, o un reale sentimento di paura che serpeggia anche tra i writer milanesi?