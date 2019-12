Inizia uno dei fine settimana più intensi e importanti per Milano. Sabato 7 dicembre si celebra Sant'Ambrogio, patrono della città. Domenica 8 dicembre è la festa dell'Immacolata. In questi giorni sono tanti gli eventi in programma: dai mercatini natalizi (la Fiera degli "Oh Bej! Oh Bej!" al Castello Sforzesco, i mercatini natalizi intorno al Duomo e l'Artigiano in fiera) alla Prima della Scala in programma il 7 dicembre, giorno in cui si consegnano anche gli Ambrogini d'oro, massima onorificenza cittadina. In questi giorni intensi sono tanti i cittadini e i turisti in giro per la città: motivo per cui Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, ha comunicato il potenziamento di alcune linee e modifiche ai percorsi di altre.

Orari delle linee e metro potenziate

Sabato 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, le linee metropolitane e di superficie seguiranno l’orario del sabato. Domenica 8 dicembre tutte le linee seguono l’orario festivo tranne la M1, che segue l’orario del sabato. Sia sabato che domenica le linee metropolitane sono state potenziate con treni aggiuntivi. Da Milano si può raggiungere la manifestazione Artigiano in fiera, che si tiene alla Fiera di Rho, con la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fieramilano) o con le linee S (stazione ferroviaria Rho Fiera). Per raggiungere i tradizionali mercatini di Natale degli Oh Bej! Oh Bej!, invece, si possono usare le linee metropolitane (stazioni più utili sono Cairoli M1, Cadorna M1 M2, Cordusio M1 e Lanza M2). Sempre per la Fiera degli "oh Bej! Oh Bej!, fino a domenica 8 dicembre le linee 4, 58, 94 e N25 deviano dai loro soliti percorsi per la chiusura al traffico delle vie che ospitano le bancarelle. Sabato 7 dicembre il tram 1 non passerà da piazza della Scala: la piazza è infatti chiusa per la Prima della Scala e dalle 13 in poi le vetture della linea 1 fanno servizio su due tratte: Roserio-Cordusio-Duomo e Greco-Repubblica-Centrale. Tra Repubblica e Duomo è possibile usare la M3.