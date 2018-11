Milano, voragine in via Fantoli: lavori nella notte, ripristinata la viabilità e riaperto il ponte

Sono stati effettuati nella notte i lavori di riempimento della voragine creatasi dopo il cedimento del manto stradale in Via Fantoli a Milano. La strada che si trova vicina al ponte sul Lambro in zona Mecenate è stata riaperta alla viabilità questa mattina alle 6. Sono comunque stati previsti lavori straordinari nei prossimi mesi al ponte che costeggia la strada e il fiume.