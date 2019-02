in foto: Immagine di repertorio

Follia nella notte a Milano dove un uomo, un 19enne di nazionalità egiziana, è entrato in un mini market in zona Ghisolfa e dopo aver preso una birra è uscito dal negozio senza pagare; il proprietario lo ha così inseguito andando incontro a una brutale aggressione. Il ladro infatti dopo avergli dato alcuni pugni al volto è uscito solo per ritornarvi armato: l'uomo evidentemente è riuscito a recuperare un bastone in un cantiere vicino e una volta rientrato nel market ha aggredito il proprietario, un 31enne di nazionalità bengalese.

L'allarme è scattato poco dopo l'1.30, forse dato dallo stesso proprietario poco prima di essere aggredito. Una volta giunti sul luogo, all'angolo tra via Mac Mahon e viale Monte Ceneri i carabinieri si sono trovati dinanzi a una scena raccapricciante: il ladro stava picchiando il povero malcapitato con il bastone recuperato che a causa della violenza dei colpi si è anche spezzato. Il 19enne, poi risultato essere senza fissa dimora, è stat immediatamente fermato e arrestato: si trova ora in carcere. Mentre la vittima è stata trasportata in ospedale, al Policlinico, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico a causa dei colpi ricevuti alla testa.