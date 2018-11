Anche Milano si mobilita in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebrerà domenica 25 novembre. A partire da Palazzo Marino che esporrà la bandiera a mezz'asta: "È un segno di lutto – spiega Daria Colombo, delegata del Sindaco per le pari opportunità di genere – e per la prima volta sarà fatto in occasione del 25 novembre. Abbiamo scelto questo gesto fortemente simbolico per dire basta alla violenza, ma anche e soprattutto per affermare l’impegno della nostra città per la sicurezza e per il diritto al rispetto di tutte le donne". Inoltre i principali teatri milanesi, in quella data, lasceranno un posto vuoto per ricordare la donna che avrebbe potuto occuparlo prima di essere uccisa: l'iniziativa si chiama "Posto occupato" e rappresenta un gesto concreto dedicato a tutte le donne che a causa di violenza hanno perso la vita. Donne che prima di morire occupavano un posto nei luoghi che tutti frequentiamo. Infine sabato 24 novembre sarà inaugurato con la presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, il centro antiviolenza di viale Faenza gestito dall'associazione "Telefono Donna": si tratta di un luogo dove sarà possibile anche frequentare corsi, fare attività di mutuo aiuto, partecipare a incontri culturali e momenti di libera aggregazione. (Qui tutti gli eventi dedicati alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne)