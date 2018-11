in foto: Immagini di repertorio

Grave incidente questa mattina in piazza Maggi, a Milano, in zona Famagosta. Un'auto con a bordo quatto uomini, si è schiantata contro un guardrail: gravissime le condizioni del conducente del mezzo, un ragazzo di 26 anni, ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano a causa di un trauma cranico. Feriti in modo grave anche altri due ragazzi di 23 e 25 anni trasportati in codice giallo all'ospedale San Paolo e in codice rosso al San Carlo: entrambi hanno riportato traumi multipli. Il quarto passeggero a bordo invece, un 31enne, è stato portato al Policlinico in codice verde. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, giunta immediatamente sul posto insieme con i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e quattro ambulanze e due auto mediche del 118, il 26enne alla guida dell'auto avrebbe perso il controllo della macchina al momento di imboccare lo svincolo per l'autostrada Milano-Genova, schiantandosi così contro le barriere del cavalcavia di piazza Maggi in un violentissimo impatto. I due provenivano probabilmente all'A7 e viaggiavano in direzione Milano.