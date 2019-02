in foto: [Immagine di repertorio]

Una maxi-rissa è scoppiata nel cuore della notte in via Chiese a Milano, in zona Bicocca. Ad affrontarsi, ben quindici cittadini di origine sudamericani, che se le sono date di santa ragione per motivi attualmente al vaglio delle forze dell'ordine, ma con ogni probabilità dovuti all'alto tasso alcolemico che scorreva nelle loro vene, frutto di una notte "brava".

Ad affrontarsi, due gruppi distinti di ecuadoriani per un totale di quindici persone. La situazione sarebbe degenerata all'improvviso, quando uno di loro avrebbe colpito un connazionale con una bottiglia di vetro nei pressi di una paninoteca. A quel punto, la situazione è degenerata, ed i due gruppi hanno iniziato a darsene di ogni tipo tanto che stamane, alle 7 circa, la rissa stava ancora proseguendo. Per mettere fine a questa situazione, sono dovute intervenire ben cinque volanti: i poliziotti ci hanno mezzo mezz'ora per calmare gli animi, ed uno di loro è stato anche ferito al volto in maniera lieve. Anche due ecuadoriani sono finiti in ospedale, con il volto tumefatto. Alla fine, sono stati arrestati sette ecuadoriani, di cui sei uomini ed una donna, tutti di età compresa tra i 25 ed i 31 anni. Si indaga per cercare di capire i motivi che hanno "scatenato" la rissa, innescata dal colpo di bottiglia rifilato all'improvviso da uno di loro verso un "componente" dell'altro gruppo.