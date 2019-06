È Milano la città vincitrice del titolo di Wellbeing City 2019. Il capoluogo lombardo si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento internazionale che premia le città che mettono il benessere al centro delle proprie politiche e della pianificazione urbana. A contendersi la prima edizione del premio sono state oltre cento città di ventisette nazioni. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera a Montreal in Canada. Quattro le metropoli che hanno vinto nelle diverse categorie in gara: Santa Monica, Usa (Comunità), Pune, India (Economia e opportunità), Kigali, Ruanda (Sanità pubblica) e Lisbona, Portogallo (ambiente sostenibile). Il premio vinto da Milano la colloca come città “overall winner”, cioè vincitrice su tutte le categorie.

Premiato il progetto di Crowdfunding Civico

A giudicare le città e i relativi progetti, una giuria di esperti tra cui figurano la giornalista Arianna Huffington, la diplomatica Onu Aisa Kirabo Kacyira e l'architetto Daniel Libeskind. Milano ha sbaragliato la concorrenza grazie al progetto di Crowdfunding Civico avviato dall’amministrazione comunale e premiato dalla giuria internazionale quale migliore iniziativa volta a migliorare il benessere urbano. Il progetto è stato sviluppato nel 2016 e ha consentito l'implementazione di sedici diversi progetti nati dalla volontà dei cittadini milanesi e focalizzati sui loro bisogni, tra cui ad esempio la trasformazione di uno spazio abbandonato in orto comunitario e la creazione di un cinema all'interno di un ospedale. Milano è stata la prima amministrazione comunale italiana ad utilizzare il Crowdfunding Civico come strumento per cofinanziare progetti e coinvolgere i cittadini nelle scelte decisionali dell’amministrazione.

A Milano in azione un ecosistema per il benessere

La motivazione della vittoria di Milano nelle parole John Rossant, fondatore e presidente di NewCities: "Per poter prosperare veramente, le città devono diventare ecosistemi per il benessere attraverso la pianificazione, le politiche e le iniziative.La giuria di esperti è stata lieta di vedere questo ecosistema in azione nella città di Milano attraverso l’innovativo progetto del Crowdfunding Civico e spero che altre città possano guardare a questo approccio di finanziamento che mette i cittadini e il loro benessere al centro del processo decisionale”. Il premio Wellbeing City è sviluppato da NewCities in collaborazione con la Novartis Foundation, la Novartis US Foundation e in collaborazione con il Comune di Montréal, Toyota Mobility Foundation, Transdev e US Green Building Council.