È stato ricoverato all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, nel Milanese, il vigilante vittima di un incidente nel pomeriggio di ieri. L'uomo che lavora presso lo store Decathlon di viale Fulvio Testi tra Sesto San Giovanni e Cinisello, si trovava nel parcheggio del negozio di articoli sportivi quando nel riporre la pistola nella fondina avrebbe fatto partire accidentalmente un colpo. Il proiettile lo ha raggiunto al polpaccio della gamba destra, ferendolo fortunatamente in modo non grave.

La ferita al polpaccio si è rivelata superficiale

L'uomo, di 46 anni, è stato soccorso immediatamente dai tanti clienti che in quel momento si trovavano all'interno del parcheggio che hanno poi chiamato il 118. I paramedici sono giunti sul posto con un'ambulanza e un'auto medica, e la guardia giurata ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale in codice giallo. Qui è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di dieci giorni: la superficialità della ferita infatti non ha provocato danni profondi all'arto. L'uomo, che lavora per la società di vigilanza privata Mondialpol Srl, dovrà ora raccontare ai carabinieri quanto accaduto e come mai sia partito quel colpo.