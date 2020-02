in foto: Immagine di repertorio

Un addetto alla sicurezza della stazione Centrale di Milano è stato aggredito con un coltello e un coccio di bottiglia, riportando lievi ferite. Gli agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti nella giornata di martedì 4 febbraio in un locale all'interno della stazione, al piano terra, per una lite tra due giovani e un addetto alla sicurezza.

Il vigilante ha raccontato ai poliziotti di essere stato aggredito dai due, un siriano di 16 anni ed 23enne franco-algerino, dopo che li aveva invitati a uscire dal locale dove si trovavano da tempo senza aver effettuato alcuna consumazione.

Arrestato un 23enne, denunciato ragazzo di 16 anni

I due ragazzi hanno reagito tentando di colpirlo prima con un coltellino e poi con una bottiglia di vetro rotta. L'addetto alla sicurezza è riuscito a disarmarli, riportando solo lievi contusioni che sono state poi medicate in ospedale. Il minorenne, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà ed affidato a una comunità mentre il maggiorenne, con diversi precedenti, è stato arrestato per lesioni aggravate dall'utilizzo di un arma e dal concorso con un minore di diciotto anni.