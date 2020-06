Via Ascanio Sforza, nel tratto compreso tra via Scoglio di Quarto e via Conchetta, tornerà pedonale dal 30 giugno al 31 ottobre prossimi. Lo comunica il Comune di Milano in una nota stampa in cui si legge che "la Giunta ha approvato la delibera che istituisce il divieto di transito per le auto nelle ore serali della settimana e per tutta la giornata nel weekend".

I giorni e gli orari di divieto al transito

Il provvedimento è la replica di quanto già adottato durante le scorse estati. Ciò, "consentirà ai commercianti di utilizzare lo spazio per tavolini, sedie e ombrelloni nell’ambito delle nuove procedure semplificate per l’occupazione suolo pubblico", continua la nota che spiega come già ciò accada per porzioni di largo Treves,via delle forze Armate e piazza San Materno e per piazza Giovine Italia e via Santa Tecla. Il divieto di transito sarà dalle ore 20 alle ore 2 del giorno seguente dal lunedì al giovedì, mentre il venerdì e il sabato il divieto sarà in vigore dalle 19 alle 3 di mattina. La domenica, invece, sarà vietato transitare nel tratto dalle 19 alle 2 di mattina del lunedì. Il Comune di Milano spiega poi che "per garantire un’adeguata compensazione alle esigenze di mobilità dei residenti delle vie limitrofe", nelle medesime fasce orarie dei divieti, "saranno istituite Zone a Traffico Limitato temporanee in via Scoglio di Quarto, corso Manusardi, via Bettinelli e via Lagrange". L'accesso alla ZTL sarà garantito a tutti i residenti e domiciliati nelle vie interessate.

Sette nuove zone 30: ecco quali

L'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran ha dichiarato che "questa è un’estate particolare, in cui gli spazi all’aperto sono ancora più attrattivi. Provvedimenti come questo diventano quindi fondamentali per garantire di vivere la città in sicurezza, per questo alle pedonalizzazioni affianchiamo misure come le zone 30 e le zone residenziali'. La Giunta ha infatti istituito sette nuove zone 30 e quattro zone residenziali dove il limite di velocità sarà fissato a 15 km/h. Le zone 30 in questione sono via Pacini, via Don Giuseppe Andreoli, via Venini, via Marghera, via della Moscova e via Ugo Bassi.