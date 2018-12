Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, era in evidente stato di alterazione psico-fisica, ed era intento a urlare ai passanti e a lanciare oggetti dalla finestra di un appartamento di via Fiori Chiari nel quartiere Brera, a Milano. Proprio alcuni dei testimoni, dopo aver chiamato il 112, lo avrebbero riconosciuto: l'uomo alla finestra è il padre di Belen Rodriguez, Gustavo. Gli agenti della polizia sono intervenuti immediatamente sul luogo insieme con una pattuglia della polizia locale, dopo diversi minuti sono riusciti a placare l'uomo e a portarlo in ospedale, dopo l'arrivo di un'ambulanza, dove è stato ricoverato. La notizia è stata diffusa da Il Giorno e i fatti risalirebbero a domenica pomeriggio, poco dopo le 18.

Il ricovero in ospedale per accertamenti

L'uomo non sarebbe stato denunciato poiché non ci sarebbe stata aggressione né danno nei confronti di nessuno. Non è ancora chiaro se il padre della showgirl argentina, in Italia ormai da qualche tempo, con la moglie Veronica e gli altri due figli Cecilia e Jeremias, fosse sotto l'effetto di droghe o alcol. Stando però a quanto riportato il 60enne sarebbe stato ricoverato per alcuni controlli proprio a causa del forte stato di alterazione riscontrato domenica pomeriggio che, per i medici intervenuti, necessitava di cure atte a calmarlo.

La passione per la musica condivisa con Belen

Gustavo Rodriguez è sempre stato molto presente nella vita dei figli e in quella di Belen, in particolar modo dopo la nascita di Santiago. Proprio con la figlia maggiore condivide la passione per la musica: l'uomo infatti canta e suona sia chitarra che violino. Doti che ha mostrato spesso sui social con video e foto condivise dalla showgirl argentina.