in foto: Immagine di repertorio

Il corpo ormai in rigor mortis di un uomo di 72 anni, M.L., è stato trovato questa mattina – giovedì 11 giugno – in piazzale della cooperazione a Milano, nel quartiere di Quarto Cagnino. L'anziano si trovava in macchina. A dare l'allarme alcuni pedoni che l'hanno notato esanime nel veicolo.

L'uomo stava andando al pronto soccorso, trovato a 50 metri dall'ingresso

Precipitatisi sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvisando anche i carabinieri e la polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito da Fanpage.it, nella serata di ieri l'uomo ha accusato un dolore dorsale, motivo per cui è salito in macchina per recarsi al pronto soccorso e farsi controllare. L'ultima comunicazione è arrivata verso le 19 del pomeriggio, poi più nulla. Probabilmente per la sopraggiunta di un malore. L'uomo, infatti, ha fatto appena in tempo ad accostare l'auto prima di essere investito dall'infarto. Il luogo in cui il suo cadavere è stato ritrovato dista circa 50 metri dall'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale San Carlo, dove vi si stava recando.

Donna si sente male dal parrucchiere, portata in ospedale

Nello stesso quartiere, nel pomeriggio di oggi una donna di 52 anni si è sentita male in un negozio da parrucchiera. Intervenute sul posto due ambulanze in codice rosso per un problema neurologico, è stata trasferita in codice giallo al San Carlo. Le sue condizioni sarebbero serie ma non così gravi da temere il peggio. La donna sarà comunque visitata e, presumibilmente, ricoverata presso il nosocomio milanese per ulteriori accertamenti.