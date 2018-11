Un uomo, a quanto pare affetto da alcuni disturbi psichici, ha ferito due agenti della polizia locale che erano intervenuti nella sua abitazione a Milano. L'episodio risale alla sera di martedì in via Watt, alla periferia Sud-Ovest della città. I due vigili erano intervenuti in casa dell'uomo, un 45enne che già in passato era stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, perché aveva manifestato chiari segni di squilibrio. Quando i primi agenti della locale sono arrivati a casa dell'uomo hanno visto che era armato di una pistola, che solo in un secondo momento si è scoperto essere una riproduzione ad aria compressa senza il tappo rosso. Non potendo sapere di che tipo d'arma si trattasse i vigili hanno richiesto l'intervento di altri colleghi.

Alla fine in via Watt sono intervenute altre quattro pattuglie: gli agenti, con caschi e scudi, hanno fatto irruzione nell'appartamento. Nonostante i dispositivi protettivi, però, il 45enne è riuscito a ferire all'altezza di un occhio un agente con uno dei pallini metallici con cui aveva caricato la pistola: gli occhiali protettivi hanno attenuato le conseguenze dei pallini, ma nonostante ciò l'agente ha riportato una ferita giudicata guaribile in dieci giorni. Un suo collega è invece rimasto ferito – tre giorni la prognosi – nel corso della colluttazione nata per bloccare il 45enne. Il proprietario di casa alla fine è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio: nella sua abitazione sono state trovate altre due persone caricate a salve.